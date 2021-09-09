Найден способ быстро оценить эффективность лечения рака

Исследователи из Великобритании разработали метод, который позволяет быстро измерить число T-клеток в раковой опухоли и на основании этого предсказать, будет ли успешным ответ пациента на иммунотерапию. Статья ученых опубликована в журнале Nature.

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Секвенирование полного экзома — всех кодирующих белки генов — ДНК раковых опухолей позволяет понять, как те развились у пациента. Однако оценить с его помощью количество иммунных клеток в организме больного пока не удавалось. Теперь же исследователи из Университетского колледжа Лондона и Института Фрэнсиса Крика разработали способ оценки V(D)J-рекомбинации Т-клеток — процесса, в ходе которого у тех формируются распознающие антиген рецепторы. Ученые обнаружили индикатор, который говорит о потере Т-рецепторных эксцизионных колец — признака созревания этих клеток.

По количественной оценке этой потери, отмечают специалисты, можно предсказать эффективность уклонения раковых клеток от распознавания иммунной системой и ответ на раковую иммунотерапию в целом — в частности, это было показано для аденокарциномы легких. Особенно, считают ученые, поможет их метод оценить действенность лечения с помощью ингибиторов контрольных точек — белков-«блокпостов», которые препятствуют слишком сильному иммунному ответу с помощью T-клеток.