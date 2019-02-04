Назван лучший способ уберечься от рака

Лучшей мерой профилактики рака является отказ от курения. Об этом агентству РИА Новости рассказал глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн.

По его словам, около 30 процентов всех видов рака связаны с этой вредной привычкой.

Помимо этого, ученый рекомендует «разумно питаться и достаточно двигаться», чтобы предупредить развитие онкологических заболеваний.

29 января сообщалось, что международная группа ученых нашла способ реактивировать Т-клетки, которые были истощены в борьбе с раковой опухолью. На основе результатов исследования ученые создали комбинированный препарат из ингибиторов контрольных точек (веществ, отменяющих подавление иммунитета), который протестировали на мышах. У животных наблюдалась активация лимфоцитов и замедление роста опухоли.

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