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В России научились диагностировать рак легких за 20 секунд

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В Политехническом университете Санкт-Петербурга (СПбПУ) разработали интеллектуальную систему Doctor AIzimov, позволяющую диагностировать онкологические заболевания легких за 20 секунд. Об этом сообщается на сайте СПбПУ.

Программное обеспечение, созданное совместно с врачами Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи (онкологического) можно установить на любом компьютере. Doctor AIzimov за кратчайшее время способен проанализировать результаты компьютерной томографии легких пациентов и выдать заключение в виде наглядно выделенной патологии.

Новизна метода заключается в том, что вместо графически сложного и объемного снимка компьютерной томографии, опухоль представляется в виде компактных и простых гистограмм.

Закрытые испытания системы прошли в конце 2018 года. Утверждается, что Doctor AIzimov способен к самообучению и каждая последующая задача позволит дополнительно ускорять процесс. В планах ученых двести быстродействие технологии до двух секунд.

Проект получил поддержку Российского научного фонда.

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