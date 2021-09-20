ВОЗ назвала условие для сокращения числа смертей от алкоголя в России

Авторы исследования Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришли к выводу, что удвоение акцизных пошлин на алкоголь позволило бы предотвратить в России ежегодно 5,4 процента случаев заболевания раком, которые связаны с потреблением спиртного, и уменьшить число смертей от него на 5 процентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный в медицинском журнале The Lancet.

Согласно исследованию, в России можно предотвратить более 1 400 случаев заболевания, что составляет 5,4 процента от общего числа новых случаев заболевания и 725 случаев смерти, что составляет 5 процентов от числа случаев смерти от рака.

Сообщается, что Россия находится на втором месте среди государств Европейского региона ВОЗ, которые больше всего выиграли бы от удвоения акциза. На первом месте — Великобритания, где, согласно ВОЗ, удалось бы предотвратить более 1 800 случаев заболевания (10,9 процента от общего числа новых случаев заболевания) и 680 случаев смерти (10,9 процента от числа случаев смерти от рака).

Ранее The Lancet опубликовал исследование Имперского колледжа Лондона и ВОЗ, согласно которому за последние 30 лет количество людей старше 30 лет, которые страдают от артериальной гипертензии, увеличилось вдвое и достигло 1,28 миллиарда человек. В основу работы легли данные о гипертониках в возрасте от 30 до 79 лет из 184 стран.

