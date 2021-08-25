ВОЗ сообщила об увеличении числа гипертоников в мире

ВОЗ: больше 700 миллионов гипертоников в мире не подозревают о своем заболевании

За последние 30 лет количество людей старше 30 лет, страдающих от артериальной гипертензии, увеличилось вдвое и достигло 1,28 миллиарда человек. Это следует из результатов исследования, проведенного Имперским колледжем Лондона и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Отчет был опубликован в журнале The Lancet.

В основу исследования легли данные о гипертониках в возрасте от 30 до 79 лет из 184 стран. Уточняется, что в настоящее время от данного недуга чаще страдают жители стран с низкими и средними доходами. В то же время в богатых государствах доля гипертоников снизилась — так, в 2019 году меньше всего эта доля была в Канаде, Перу и Швейцарии. При этом больше половины всех заболевших в мире (700 миллионов) не подозревают о своей гипертонии.

В ВОЗ предупредили, что данный недуг значительно увеличивает риск болезней сердца, мозга и почек и является одной из основных причин смерти и заболеваний в мире. Определить гипертонию можно путем измерения кровяного давления. Заболевание эффективно поддается лечению лекарствами.

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Ирина Поляева назвала четыре органа, которые наиболее подвержены опасности из-за повышенного давления. Она также отметила, что человек может долго не чувствовать высокого давления, если не следит за ним.