Кардиолог перечислила снижающие давление продукты

Врач-кардиолог Валентина Байдина перечислила продукты, снижающие артериальное давление. Она напомнила, что повышение давления означает сужение сосудов, следовательно, их необходимо расширить, передает РИА Новости.

По словам специалиста, одним из лучших веществ для этой цели служит молочная кислота. Она содержится в кефире, ряженке, твороге, которые следует употреблять в умеренных количествах, около одного стакана.

Кроме того, гипертоникам полезен чай каркаде, он богат антиоксидантами и витамином C, добавила Байдина. Она также порекомендовала пить кокосовую воду, которая обладает мочегонными свойствами, и какао, в котором много калия, в количестве около 200 миллилитров.

«К продуктам, снижающим артериальное давление, относятся фрукты и овощи, богатые витамином С: грейпфруты, апельсины, лимоны, а также вода с лимоном. Полезны свекла и свекольный напиток, в котором свекольный сок и вода находятся в соотношении "один к одному". Будет достаточно одного стакана: при большем количестве напиток вызывает нарушения стула», — отметила врач.

Байдина также посоветовала есть чеснок, в котором присутствует эфирное вещество аллицин, расслабляющее стенки сосудов, а также шпинат, укроп и петрушку. Эксперт заключила, что питание — это вспомогательная мера, снижать давление следует препаратами, которые назначены медиками.

Ранее эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова назвала опасную для здоровья воду. По ее словам, таковой может быть любая, не проходившая дополнительную очистку. Специалист напомнила, что в регионах изношенные водопроводные трубы, поэтому следует ставить фильтры, которые очистят воду и обогатят ее полезными веществами, например цинком и магнием.

