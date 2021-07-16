Биохимик назвала опасную для здоровья воду

Эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова назвала опасную для здоровья воду. По ее словам, таковой может быть любая, не проходившая дополнительную очистку, передает агентство «Прайм».

Специалист подчеркнула, что даже родник или скважина не являются гарантией кристально чистой жидкости. «Чтобы получить не просто чистую, а действительно полезную жидкость, необходимо учитывать специфику региона и состав его водных источников, из которых водоканал осуществляет забор воды», — пояснила она.

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Кулешова добавила, что на юге России грунтовые воды сильно минеральные и солоноватые, а на севере содержат железо, кремний и органические кислоты, поэтому практически в любом регионе требуется дополнительная очистка и обогащение. Эксперт отметила, что даже если в водохранилищах или родниках в населенных пунктах содержится чистая вода, водоканал все равно очищает ее согласно нормам СанПина. Биохимик рассказала, что более 44 процентов труб в регионах нуждаются в замене и изношены более, чем на 60 процентов, поэтому питьевая вода в любом случае требует доочистки от примесей и тяжелых металлов.

Кулешова пояснила, что в кулерах также не всегда полезная вода, поскольку она впитывает вредные выделения из пластика, кроме того, бутылки не одноразовые, они могут быть плохо очищены и содержать бактерии. Она порекомендовала выяснить состав жидкости и установить фильтры, которые будут не только очищать, но и насыщать ее необходимыми веществами. Наиболее полезной считается вода с содержанием магния и цинка.

Ранее главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин назвал безопасную для организма человека дозу алкоголя. По его словам, единственная безопасная пропорция для человека равна нулю. При этом врач отметил, что есть мнение, согласно которому существует определенная безвредная доза спиртного. В настоящее время считается, что риск развития болезней можно практически свести на нет, если совсем не употреблять алкогольные напитки, резюмировал специалист.

