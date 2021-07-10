Россиян предупредили о последствиях купания в запрещенных местах

Заведующая лабораторией проблем обеззараживания воды НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Камалия Кузнецова предупредила россиян об опасных последствиях купания в запрещенных местах, сообщает радио Sputnik.

Кузнецова рассказала, что Роспотребнадзор регулярно проводит мониторинг качества воды — соответствующий перечень исследований ведомство публикует на своем сайте. Если заранее не ознакомиться с этой информацией, то следует обратить внимание на прибрежную полосу. Если пляжная зона не оборудована, трава не скошена, а вода покрыта водорослями, то водоем запрещен для купания.

Эксперт призвала не рисковать здоровьем и не купаться в непредназначенных для этого местах, поскольку в них присутствуют болезнетворные бактерии и вирусы, возбуждающие различные заболевания: например, болезни кишечной группы (лямблиоз, бластоцистоз и криптоспоридиоз в отдельных регионах).

«Пока не пройдет соответствующая антибактериальная терапия, избавиться от микроорганизмов – возбудителей этих заболеваний, их патогенного влияния и длительного нахождения в организме невозможно», — подчеркнула Кузнецова.

Если в водоеме обитают водоплавающие птицы (чайки, утки), то любители плавания могут заразиться церкариозом, более известным как «зуд купальщика» или «водяная чесотка». Если человек входит в зараженную церкариями воду, то они начинают направляться к организму, проникать через кожу и вызывать аллергическую реакцию на коже. «Эти аллергические состояния могут быть достаточно угрожающими для здоровья детей и лиц с ослабленным иммунитетом», — заключила она.

Ранее врач предупредила россиян о способных проникать в кожу через воду паразитах. Она подчеркнула, что в разрешенных для купаниях водоемах люди с такой проблемой могут не столкнуться.

