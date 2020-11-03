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Кардиолог рассказал о влиянии гимнастики и прогулок на гипертонию

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Людям, больным гипертонией, необходимо гулять и заниматься гимнастикой минимум полчаса в день суммарно, заявил руководитель кардиологического центра Федерального научно-клинического центра ФМБА России Давид Дундуа. Его слова передает Агентство городских новостей «Москва».

Он также отметил, что гипертоник должен учиться справляться с со стрессом и следить за количеством употребляемой соли, не выпивать алкоголь и не курить. С артериальной гипертензией, по словам специалиста, связаны недосыпание, стрессы, малоподвижный образ жизни, заболевания почек, а также бессистемный прием противовоспалительных и гормональных препаратов.

Обнаружить заболевание достаточно тяжело, для этого нужно иметь в доме тонометр. «Никаких надежных симптомов, позволяющих заподозрить артериальную гипертензию, нет», — резюмировал Дундуа.

Ранее ученые сообщили, что горький шоколад помогает в профилактике гипертонии. Он улучшает активность сердца и мозга, так как в нем содержатся флавоноиды, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

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