Раскрыта защищающая от гипертонии сладость

Горький шоколад помогает в профилактике гипертонии. Защищающую от развития заболевания сладость раскрыли ученые, сообщает в субботу, 17 октября, РИА Новости.

По последним данным, горький шоколад помогает улучшить активность сердца и мозга, так как в нем содержатся флавоноиды, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Кроме того, благодаря этому продукту снижается кровяное давление, а также повышается уровень «хорошего» холестерина. Ученые отметили, что отчасти шоколад влияет на снижение рисков возникновения тромбов и инсультов.

Медики указывают на то, что употребление этой сладости помогает увеличить приток крови к мозгу и повысить его насыщение кислородом, помогая предотвратить нейродегенеративные заболевания. Также употребление небольшого количества темного шоколада каждый день может оказать благотворное влияние на общую когнитивную деятельность.

В августе специалисты из Американского химического общества решили создать шоколад, который будет полезным с научной точки зрения и при этом вкусным. В ходе эксперимента выяснилось, что для придания молочному шоколаду антиоксидантных свойств можно добавлять в него кожуру арахиса. Идея возникла после тестирования различных видов сельскохозяйственных отходов на биологическую активность.