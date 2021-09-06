У американского актера Стэнли Туччи три года назад обнаружили злокачественную опухоль

Американский актер Стэнли Туччи впервые рассказал о своем онкологическом заболевании, с которым столкнулся три года назад. Интервью с ним было опубликовано в интервью Virgin Atlantic.

У артиста, известного по фильмам «Терминал» и «Дьявол носит Prada», обнаружили злокачественную опухоль у основания языка. Она была неоперабельной, поэтому звезде пришлось пройти курс химиотерапии.

«Рак заставляет вас больше бояться и в то же время меньше бояться. Я чувствую себя намного старше, чем до болезни. Но я по-прежнему хочу двигаться вперед и добиваться новых целей», — сказал 60-летний Туччи.

Его первая жена умерла в 2009 году от рака груди. Актер надеялся, что ему никогда не придется проходить через то же лечение, которое назначили его супруге. Сейчас болезнь Туччи находится в стадии ремиссии, но, по его словам, дети тяжело переживали период, когда он боролся с недугом. Артист шесть месяцев был вынужден использовать зонд для кормления.

В августе стало известно, что врачи заподозрили у австралийского актера Хью Джекмана рецидив рака. У артиста появилось новообразование на носу. Медики считают, что у актера может быть одна из разновидностей рака кожи — базальная карцинома.