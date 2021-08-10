Врачи заподозрили у Хью Джекмана рецидив рака

Врачи заподозрили у австралийского актера Хью Джекмана рецидив рака. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

У артиста появилось новообразование на носу, в связи с чем ему сделали биопсию. Однако звезде придется повторно пройти эту процедуру, так как в этот раз она оказалась не информативна. Медики считают, что у актера может быть одна из разновидностей рака кожи — базальная карцинома.

«Пожалуйста, следите за своей кожей и используйте солнцезащитный крем. Спасибо всем за такую ​​поддержку», — написал Джекман.

Впервые базальноклеточную карциному у артиста обнаружили в 2013 году, когда он по настоянию жены решил удалить бородавку на носу. По словам актера, ему приходится проходить медицинское обследование раз в три месяца. В 2017 году Джекман сообщил, что ему провели уже шестую операцию, связанную с раком кожи.

Базальноклеточная карцинома — распространенная медленно растущая форма рака кожи. Вероятность ее появления резко возрастает на тех участках кожи человека, которые регулярно находятся под воздействием солнечных лучей.