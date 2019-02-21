Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса за преданность Росомахе

Актеры Хью Джекман и Патрик Стюарт были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает портал IGN.

Артистов включили в справочник за то, что они дольше всех играли супергероев в фильмах киностудии Marvel. Они исполняли свои роли на протяжении 16 лет и 228 дней.

Джекман признался, что он с детства мечтал попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Он добавил, что вместе с братом придумывал наиболее легкие способы быть включенным в справочник, включая самую долгую игру в бадминтон.

В 2000 году зрителям впервые показали Джекмана в образе Росомахи, а Стюарта — в роли профессора Чарльза Ксавьера. В 2017 году вышла картина «Логан», в которой они также сыграли этих персонажей. В общей сложности Джекман девять раз появлялся в кинолентах франшизы, а Стюарт — семь.

В октябре 2017 года режиссер фантастического боевика «Логан» Джеймс Мэнголд рассказал, что планирует снять спин-офф, посвященный Лоре, дочери супермутанта Росомахи. Тогда Хью Джекман отметил, что не вернется к этой роли, но пообещал, что «займет очередь в кинотеатр за день до премьеры», если картина выйдет в прокат.

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