Невеста узнала о смертельном диагнозе за несколько часов до свадьбы

Жительница Шотландии 45-летняя Линн Морган за несколько часов до свадьбы получила сообщение от лечащего врача и узнала о смертельном диагнозе. Об этом пишет Third Force News.

Впервые у Морган диагностировали рак груди, когда ей было 35 лет. Тогда британка в одиночку воспитывала дочь. «Когда у меня диагностировали рак, я думала, что умру. Я думала, что из-за болезни я не смогу встретить кого-то, с кем я могла бы разделить свою жизнь», — рассказала она. Женщина прошла пятимесячный курс химиотерапии и 15 сеансов радиотерапии и вышла в ремиссию в надежде, что болезнь больше не вернется.

Победившая болезнь Морган решила принять участие в мероприятии по сбору средств для организации, занимающейся исследованием рака. Именно тогда британка познакомилась со своим будущим мужем Сэмом, бывшим солдатом. Мужчина лишился правой ноги из-за взрыва бомбы во время военной операции в Афганистане. «Я думаю, нам просто суждено было встретиться в тот вечер. Мы оба прошли через большие испытания в жизни», — отметила Морган. Спустя годы пара решила пожениться и начала готовиться к бракосочетанию. За несколько часов до торжества невеста получила аудиосообщение от своего терапевта, который сообщил ей о возвращении рака и попросил прийти на личный прием. Несмотря на печальные известия, британцы не стали откладывать свадьбу.

На приеме у врача выяснилось, что рак распространился в легкие и кости. Морган назначили курс лечения. «Я хочу показать, что с раком можно жить хорошо. Благодаря исследованиям и достижениям в лечении я все еще стою на ногах. Я чувствую себя очень хорошо», — сказала Морган. Женщина принимает участие в программах по сбору средств на финансирование исследований рака, а также занимается просвещением населения Шотландии.

Сообщается, что в Шотландии ежегодно рак диагностируется у 32,4 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Лонгтон 27-летняя Лиэнн Ньютон узнала о смертельно опасном заболевании за три недели до свадьбы. У нее диагностировали аденокарциному шейки матки.