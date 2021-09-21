Невеста узнала о смертельно опасном заболевании за три недели до свадьбы

Wales Online: невеста узнала о раке шейки матки за три недели до свадьбы в Англии

Жительница английского города Лонгтон, графство Стаффордшир, Великобритания, 27-летняя Лиэнн Ньютон узнала о смертельно опасном заболевании за три недели до свадьбы. Об этом сообщает Wales Online.

Ньютон и ее возлюбленный несколько раз переносили свадьбу из-за ограничений, связанных с пандемией. В итоге торжество состоялось 26 июля. За несколько месяцев до праздника на тот момент невесте предложили пройти обследование и сдать мазок на онкоцитологию. По результатам анализа у нее диагностировали вирус папилломы человека (ВПЧ). Вскоре Ньютон прошла расширенное обследование, в рамках которого ей сделали кольпоскопию, которая показала наличие аденокарциномы шейки матки — разновидности рака.

«У меня не было никаких симптомов до анализов, и это поразило меня больше всего. Не было ни боли, ни кровотечения», — рассказала Ньютон. После того, как ей поставили диагноз, девушка твердо решила не переносить свадьбу. В назначенный день она вышла замуж.

2 сентября британке сделали радикальную трахелэктомию — операцию по удалению шейки матки и тканей вокруг нее. Операция прошла успешно, и теперь Ньютон проходит курс восстановления.

Девушка и ее муж хотят в будущем завести детей, удаление шейки матки не исключает возможность забеременеть, однако родить естественным путем Ньютон не сможет.

Британка рекомендует всем девушкам регулярно проходить обследование, потому что рак шейки матки часто протекает бессимптомно. Это заболевание наиболее часто встречается у женщин до 35 лет.

Ранее сообщалось, что жительница Новой Зеландии Мадлен Кирке-Смит обнаружила рак молочной железы, увидев фотографию со свадьбы. Невеста получила снимки с торжества и заметила большую шишку в области груди.