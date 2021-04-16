Смертельно больная невеста не дожила до свадьбы несколько часов

Смертельно больная невеста из английского города Саут-Йоркшир не дожила до свадьбы несколько часов. Об этом сообщает издание The Mirror.

В октябре 2020 года у 21-летней Хлои Аски (Chloe Askey) диагностировали рак. Сразу после этого ее возлюбленный Хаким сделал ей предложение. Британка прошла несколько курсов химиотерапии и перенесла операцию в конце февраля, но ее состояние лишь ухудшалось. Хаким все время был рядом с ней и поддерживал ее.

Пациентку выписали домой в пятницу, 9 апреля, но предупредили, что жить ей осталось недолго. Пара назначила день свадьбы на понедельник, 12 апреля. Однако в итоге Аски умерла в этот день, буквально за несколько часов до запланированного торжества.

Мать жениха призналась, что вся семья была потрясена до глубины души смертью молодой невесты. «Нам сказали, что она совсем плоха, и ей, вероятно, осталось недолго, но мы не думали, что это будет только три дня», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Дании невеста со смертельной опухолью мозга вышла замуж и умерла через 15 минут после свадьбы. Это было ее последнее желание.