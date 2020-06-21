Фото со свадьбы помогло невесте выявить рак

Жительница Новой Зеландии Мадлен Кирке-Смит обнаружила рак молочной железы благодаря фотографии со свадьбы. Об этом она написала в Facebook.

Невеста получила кадры с торжества и заметила большую шишку в области груди. На следующий день она обратилась к врачу, который диагностировал ей злокачественную опухоль.

Кирке-Смит призналась, что впервые заметила изменения в груди несколько лет назад, но тогда доктор поставил ей неправильный диагноз. «У меня скоро последний сеанс химиотерапии и двойная мастэктомия [операция по удалению молочной железы] в июле. Я понятия не имею, как многого из этого можно было избежать», — пожаловалась новозеландка.

По ее мнению, заболевание было диагностирована неверно из-за статистики по опухолям в груди молодых женщин, большинство из которых оказываются доброкачественными. Кроме того, врач не должным образом провела биопсию ткани.

Кирке-Смит направила жалобу для изменения профессиональных стандартов врачей. В настоящее время она «находится на пути к полному выздоровлению» и чувствует себя прекрасно.

В мае британка смогла выявить рак у своей пятимесячной дочери благодаря небольшой детали на фотографии. Посмотрев на сделанную со вспышкой фотографию, мать поняла, что с глазом девочки что-то не так: он отражал белый свет, а не красный. Она обратилась к окулисту: у девочки диагностировали ретинобластому — рак сетчатки, который поражает детей до пяти лет.

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