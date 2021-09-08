62-летняя смертельно больная невеста вышла замуж за давнего возлюбленного

Смертельно больная 62-летняя невеста из Чешира, Великобритания, вышла замуж за давнего возлюбленного несмотря на недуг. Об этом пишет Manchester Evening News.

В 2007 году у Хелен О'Нил диагностировали рак молочной железы. С тех пор британка перенесла мастэктомию и множество сеансов радиотерапии и химиотерапии. В этот период она бросила работу специалистом по связям с общественностью и полностью сконцентрировалась на лечении.

После завершения лечения О'Нил регулярно проверялась, и в 2011 году у нее нашли саркому мягких тканей, которую удалили в ходе операции. Следующие 10 лет британка находилась в ремиссии. Летом 2021 года женщина узнала о том, что у нее обнаружили метастазы, которые образовались после рака молочной железы. Врачи заявили, что рак неизлечим, но с помощью химиотерапии можно продлить жизнь пациентки.

В начале августа, находясь в больнице, британка решила выйти замуж за возлюбленного, с которым она прожила 23 года и который поддерживал ее на всем пути борьбы с раком. По словам О'Нил, она хотела провести не только свадьбу, но и прощальную церемонию, во время которой она сможет увидеть друзей и родных.

«Мы решили сделать это событие одновременно свадьбой и "живыми похоронами" с друзьями, прилетевшими из разных уголков Европы. Несмотря на мой диагноз, мы хотели, чтобы это было счастливое и жизнеутверждающее событие, чтобы у меня была возможность попрощаться с друзьями, которых я очень редко вижу лично», — сказала британка.

Ранее сообщалось, что мать четырех детей из города Сток-он-Трент в Великобритании вышла замуж и умерла через 12 часов от рака поджелудочной железы. Она встречалась со своим возлюбленным 14 лет.

