Главный онколог Минздрава предупредил мужчин о редком виде рака

Рак молочной железы встречается не только у женщин, но и у мужчин. С таким заявлением выступил в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный внештатный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

По словам профессора, этот вид онкологического заболевания встречается у мужчин в несколько раз реже, чем у женщин, но может поражать организм достаточно агрессивно. На начальную стадию рака груди указывают неприятные ощущения и любые уплотнения в в области молочной железы.

«Тут тоже онконастороженность должна быть, потому что эти мужчины должны, как только появляются первые симптомы, какой-то дискомфорт, боли в молочной железе, сразу идти. Чем раньше мы обнаружим, тем лучше», — подчеркнул онколог.

Ранее сообщалось, что ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне разработали препарат ErSO, который быстро сокращает не только первичные раковые опухоли до неопределяемого уровня, но также успешно борется с метастазами. Новый метод лечения рака молочной железы убивает от 95 до 100 процентов опухолевых клеток у модельных мышей, почти полностью побеждая болезнь у грызунов.