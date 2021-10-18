Онколог назвал снижающие риск развития рака продукты

Риск развития рака помогают снизить овощи и фрукты. Такие продукты назвал онколог и хирург Иван Карасев, об этом он написал в своем Instagram.

«Одно только потребление овощей и фруктов снижает заболеваемость раком на 20 процентов. Если еще и избегать животных продуктов, то мы можем умножить эту цифру на два, таким образом, два случая заболевания раком из пяти будут предотвращены», — заявил Карасев.

Он уточнил, что за счет содержания фолиевой кислоты риск развития рака снижают зеленые листовые овощи, апельсины и бобовые. По словам онколога, не нужно включать в рацион большое число витаминов и минералов.

«Те же меры помогут вылечить и предотвратить рецидив рака, а также снизить риск других хронических болезней», — подытожил он.

Ранее российский врач Асият Хачирова назвала вызывающие рак продукты. По ее словам, заболевание могут спровоцировать виды красного мяса, в число которых входят свинина, говядина, бедра и голени курицы.