Профессор перечислил вызывающие рак молочной железы продукты

Доктор медицинских наук, онколог Александр Серяков рассказал, какие продукты рекомендуется исключить из рациона, чтобы снизить вероятность заболевания раком молочной железы продукты. Слова профессора передают «Известия».

Специалист заявил, что одним из главных факторов риска развития рака груди является ожирение, поэтому рацион питания напрямую влияет на возможность появления заболевания.

Так, по мнению Серякова, из рациона следует исключить сладкую, жирную и жареную пищу, а также переработанное мясо (сосиски, сардельки, ветчину). «Это, в первую очередь, копченая колбаса, так как при копчении выделяется дым, который содержит множество вредных веществ. Из-за этого всего 50 граммов сырокопченого сервелата по уровню канцерогенности равны выкуренной пачке сигарет», — заключил онколог.

Ранее врачи назвали кажущийся «безобидным» симптом рака. По словам докторов, болезненная сыпь фиолетового оттенка на лице или веках может свидетельствовать о необычном заболевании под названием «дерматомиозит». Помимо сыпи, у пациентов наблюдается прогрессирующая мышечная слабость в области бедер, плеч и рук, а также боли в спине или запор.