Ученые испробовали новый способ выявления рака на ранней стадии

Австралийские ученые из Квинслендского университета испробовали новый метод и смогли выявить рак на ранней стадии по слюне человека, сообщает РИА Новости.

Они уверяют, что обнаружить рак на самых ранних стадиях, пока он не перерос в большую опухоль и не привел к осложнениям в виде метастаз, является весьма трудной задачей. Поэтому специалисты стараются придумать и создать простой тест, позволяющий выявлять предвестников патологии.

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По их мнению, перспективным вариантом является диагностика онкологии по анализу слюны. Такой способ является безопасным и безболезненным для пациента. Кроме того, в слюне содержится множество различных клеток и их фрагментов.

Онкологические заболевания в ряде случаев провоцирует вирус папилломы человека (ВПЧ). Они широко циркулируют в популяции и заражают тех, кто только начинает вести половую жизнь. Чаще всего инфицированный человек избавляется от вируса за два года, но иногда развивается рак гортани, половых органов, головы и шеи. ВПЧ способен как вызвать рак самостоятельно, так и спровоцировать уже измененные клетки. Однако, как считают специалисты, в обоих случаях его ДНК сохраняется в слюне.

В эксперименте приняли участие 523 волонтера, среди которых 501 уже лечился от онкологических заболеваний. Все они сдали свои образцы слюны и ПЦР-тест на ДНК папилломавируса. 43,2 процента из них получили положительный результат. Ученые подчеркнули, что такой метод диагностики рака на ранней стадии оказался чувствительным, но для подтверждения его эффективности необходимо провести дополнительные исследования.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева заявила, что неправильное мытье рук может привести к опасным последствиям. Она объяснила, что частое мытье рук оказывает негативное воздействие на кожу. Мыло уничтожает липидный барьер, который защищает кожу от повреждений и проникновения в организм опасных элементов. Кроме того, неправильное мытье рук способствует развитию онкологии.