Пьяные россияне записывали треш-стримы с сексом и извращениями на глазах у детей

Жительница Балаково Саратовской области в состоянии алкогольного опьянения записывала с сожителем треш-стримы с сексом на глазах у двух детей. Об это сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Издание «Балаковский репортер» во «ВКонтакте» опубликовало статью о 40-летней матери двоих детей и ее 36-летнем сожителе. Текст сопроводили несколькими видео. На кадрах видно, как мужчина и женщина применяют элементы нетрадиционных сексуальных практик (например, мочатся на партнера) за донаты от подписчиков. В это время за кадром слышен детский голос.

После появления видео началась доследственная проверка. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Органы опеки и попечительства Балаково вместе с сотрудниками полиции уже изъяли у россиянки 13-летнюю дочь и 17-летнего сына, пишет «Московский комсомолец».

В декабре 2021 года в Якутии подросток шантажировал шестиклассницу слитым в сеть интимным видео с ее участием. Таким образом юноша решил отомстить школьнице, потому что она отказала ему в оральном сексе. Было заведено уголовное дело. Пострадавшую девочку перевели на домашнее обучение, так как она боится ходить в школу.