Байден отказался отвечать журналистам из-за России

Президент США Джо Байден после совещания о ситуации в микроэлектронной промышленности отказался отвечать на вопросы журналистов из-за их интереса к России, сообщает РИА Новости.

Байден заявил, что у него не будет времени на вопросы, поскольку другим участникам совещания нужно спешить на самолет. «А вы, ребята, будете спрашивать меня все о России, а не том, что имеет хоть какое-то отношение к полупроводникам», — обратился президент к представителям СМИ.

Ранее американский лидер назвал глупым вопрос одной из журналисток относительно его подходов к работе с российским коллегой Владимиром Путиным. По завершении публичного мероприятия представительница телеканала Fox News выкрикнула: «Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг, сэр?» О какой стороне отношений двух государств она говорила, не уточняется.