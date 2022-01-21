Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден отказался отвечать журналистам из-за России

Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопросы СМИ из-за их интереса к России
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент США Джо Байден после совещания о ситуации в микроэлектронной промышленности отказался отвечать на вопросы журналистов из-за их интереса к России, сообщает РИА Новости.

Байден заявил, что у него не будет времени на вопросы, поскольку другим участникам совещания нужно спешить на самолет. «А вы, ребята, будете спрашивать меня все о России, а не том, что имеет хоть какое-то отношение к полупроводникам», — обратился президент к представителям СМИ.

Ранее американский лидер назвал глупым вопрос одной из журналисток относительно его подходов к работе с российским коллегой Владимиром Путиным. По завершении публичного мероприятия представительница телеканала Fox News выкрикнула: «Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг, сэр?» О какой стороне отношений двух государств она говорила, не уточняется.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров пригрозил семье бывшего чеченского судьи местом в тюрьме или под землей
США предупредили Россию об изоляции в случае вторжения на Украину
На Украине изменили названия улиц имени Валентины Терешковой
Найденная в овраге под Саратовом девочка пришла в сознание
Клуб КХЛ отреагировал на фотосессию порнозвезды в свитере команды
В магазинах Москвы нашли партию опасных для жизни игрушек
Байден отказался отвечать журналистам из-за России
Бывший глава ЦРУ признал способствовавшие росту влияния России провалы США
Жена бывшего чеченского судьи опровергла факт насилия со стороны полицейских
В Белом доме высказались о необходимости встречи Байдена и Путина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter