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В Германии отреагировали на сообщения об отказе Шольца встречаться с Байденом

Правительство ФРГ опровергло сообщения о решении Шольца отказаться от приглашения Байдена
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Michael Sohn / Pool / Reuters

Правительство Германии прокомментировало информацию о том, что федеральный канцлер страны Олаф Шольц отклонил предложение президента США Джо Байдена посетить Вашингтон для встречи в январе. Об этом пишет РИА Новости.

По словам представителя немецкого кабмина, данные сообщения не соответствуют действительности. Он добавил, что подробности о сроках возможной встречи могут быть сообщены на пятничном брифинге для прессы.

О том, что Шольц не принял приглашение Байдена встретиться и обсудить украинский кризис, ранее сообщило издание Der Spiegel. По данным издания, стороны решили перенести мероприятие на более поздний срок.

Ксения Назарова
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