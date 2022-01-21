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Канцлер ФРГ отказался обсуждать ситуацию на Украине с Байденом

Канцлер ФРГ Шольц отклонил предложение Байдена встретиться и обсудить украинский кризис

Фото: Michael Kappeler / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил предложение президента США Джо Байдена о встрече с целью обсуждения ситуации на Украине. Об отказе представителя ФРГ посвящать свое время украинскому кризису сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Утверждается, что решение было продиктовано занятостью Шольца и его желанием продемонстрировать, что он пристально следит за борьбой с COVID-19, которая наблюдается в его стране. По данным издания, стороны решили перенести мероприятие на более поздний срок. При этом указывается, что представитель правительства Германии комментировать информацию об отказе от встречи отказался.

Тем временем Reuters со ссылкой на свой источник сообщает, что 25 января Шольц планирует провести встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном. В ходе мероприятия стороны планируют обсудить экономику, изменение климата, а также председательство Германии в G7 в 2022 году.

Ранее стало известно, что глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс посетил Берлин за несколько дней до планируемого визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу и встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и представителями разведсообщества страны. Уточнялось, что в ходе встречи обсуждались возможные сценарии развития ситуации на границе России и Украины.

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Варвара Кошечкина
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