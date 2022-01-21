Евросоюз не согласовал санкции против России из-за Украины

В Евросоюзе еще не согласовали пакет новых санкций против России, которые хотят ввести из-за ситуации вокруг Украины. Пока представители стран ЕС обсуждают различные варианты антироссийских мер в рамках работы Еврокомиссии и внешней службы, а также в переговорах между странами-членами. Об этом заявил источник РИА Новости.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что в ЕС так и не смогли определить, что будет достаточно весовым поводом для введения санкций против РФ: полномасштабное вторжение на Украину или любые гибридные действия на ее территории.