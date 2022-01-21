Памфилова отреагировала на возможные санкции США фразой «глубоко наплевать»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова отреагировала на возможные санкции США в отношении нее фразой «мне глубоко наплевать». Ее слова приводит РИА Новости.

«С иронией наблюдая за всей этой заокеанской, уже почти маниакальной санкционной истерией, могу лишь добавить, что мне на их санкции в отношении меня глубоко наплевать», — подчеркнула Памфилова.

Ранее в январе республиканец из палаты представителей конгресса США Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России. В список лиц, на которых предлагается наложить новые ограничения, попали президент Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минздрава Михаил Мурашко и другие высокопоставленные российские чиновники.

Кроме того, санкции предложено ввести против целого ряда силовиков, журналистов, крупных бизнесменов, а также газопровода «Северный поток-2».