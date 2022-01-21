Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Памфилова отреагировала на возможные санкции США фразой «глубоко наплевать»

Глава ЦИК Памфилова заявила, что ей «наплевать» на возможные санкции США в отношении нее
Элла Памфилова

Элла Памфилова. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова отреагировала на возможные санкции США в отношении нее фразой «мне глубоко наплевать». Ее слова приводит РИА Новости.

«С иронией наблюдая за всей этой заокеанской, уже почти маниакальной санкционной истерией, могу лишь добавить, что мне на их санкции в отношении меня глубоко наплевать», — подчеркнула Памфилова.

Ранее в январе республиканец из палаты представителей конгресса США Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России. В список лиц, на которых предлагается наложить новые ограничения, попали президент Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минздрава Михаил Мурашко и другие высокопоставленные российские чиновники.

Кроме того, санкции предложено ввести против целого ряда силовиков, журналистов, крупных бизнесменов, а также газопровода «Северный поток-2».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В России начали готовить почву для национализации предприятий
Умерла обладательница звания «Голос тысячелетия» Элза Суарес
Модель Playboy назвала минусы жизни с привлекательной внешностью
Популярный комик высказался о страхе тюрьмы из-за шуток в сети
Джигурде нашли нового соперника в промоушене фрик-поединков
Токаев назвал главную причину начала протестов
Госдеп США выпустил заявление о положении русских на Украине
Туристам в Египте предложат новый необычный вид экскурсий
МВД проверит выстрелившего в жену полковника из Подмосковья
В третьем за день городе России отменили уроки в школах из-за угрозы минирования
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter