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Украинцы бросились скупать продукты после призыва Зеленского не паниковать

Депутат Рады Гончаренко: жители Киева раскупают гречку и сахар после обращения Зеленского

Фото:@oleksiihoncharenko

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале рассказал, что жители Киева бросились скупать продукты после призыва президента Украины не паниковать и не запасаться гречкой и спичками.

Парламентарий показал полупустые полки магазина «Новус» на Левобережной в украинской столице.

«Пустые полки с гречкой и сахаром, люди все раскупают. Похоже, вчерашнее обращение Зеленского никого не успокоило», — указал Гончаренко.

19 января Зеленский опубликовал видеообращение к народу, в котором призвал не поддаваться панике из-за сообщений о возможном вторжении России. Глава государства посоветовал украинцам «выдохнуть и успокоиться» и не бежать скупать гречку и спички в магазинах. «Украина не хочет войны, но должна быть всегда к ней готова», — сказал он.

Марина Совина
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