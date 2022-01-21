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Педофил в российском регионе полтора года насиловал четырех детей

В Саратовской области педофила приговорили к 16 годам тюрьмы за изнасилование детей

Фото: Globallookpress.com

В Саратовской области суд вынес приговор местному жителю, обвиненному в педофилии, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

По данным правоохранительных органов, преступления мужчина совершал в течение полутора лет, с апреля 2019-го по ноябрь 2020 года. Жертвами нарушителя стали четверо детей из сел Пылковка и Малый Кушум Балаковского района Саратовской области.

Дети долгое время не рассказывали родителям о произошедшем. Но потом родные узнали о преступлениях и написали заявление в полицию. Вскоре злоумышленник был задержан. В суде удалось доказать восемь фактов изнасилования детей, которым не было и 14 лет.

Мужчину приговорили к 16 годам тюрьмы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В октябре 2021 года в Челябинской области тюремный срок получил 31-летний россиянин, изнасиловавший подростка и заразивший его ВИЧ-инфекцией. Он знал о своей болезни и сознательно пошел на преступление.

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Алия Шарафутдинова
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