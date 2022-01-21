В Германии начали заменять газ древесиной

Средняя стоимость древесных пеллет (спрессованные гранулы из отходов производства) в Германии в январе 2022 года увеличилась на 54 процента по сравнению с январем 2021 года и на 21 процент — по сравнению с прошлым месяцем, до 366,6 евро за тонну, пишет «Коммерсантъ».

Пеллеты дорожают с такой скоростью впервые в истории, хотя и в прошлом году цены на них росли рекордными темпами. Продукт традиционно связан с европейским рынком — на него приходится более половины глобальных объемов. Основными покупателями являются Великобритания, Германия, Италия и Франция.

Немецкий институт пеллет (DEPI) указывает, что причиной такой динамики стали несколько факторов, причем один из главных — беспрецедентное подорожание природного газа. Энергетические компании начали активно заменять традиционное топливо на пеллеты, что привело к резкому росту спроса. Повлияла на цены также нехватка сырья, то есть древесной щепы, а также повышение стоимости фрахта, усложняющего поставку товара из США.

В организации отмечают, что, несмотря на подорожание, пеллеты остаются на 26 процентов выгоднее, чем природный газ, и на 17 процентов дешевле топочного мазута. К такому виду топлива все активнее обращаются и в других регионах.

Так, в Южной Корее средняя цена в декабре выросла на 46,2 процента в годовом выражении, до 157,5 доллара за тонну, в Швейцарии в декабре рост составил 20 процентов в годовом выражении, цена поднялась до 471,5 доллара за тонну.

Ранее Еврокомиссия представила прогноз, согласно которому стоимость газа в Европе вряд ли быстро опустится к уровням предыдущих лет.