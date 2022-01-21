Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Германии начали заменять газ древесиной

DEPI: древесные пеллеты подорожали в Германии на 54% за год из-за роста цен на газ

Фото: H. Raab / Wikimedia

Средняя стоимость древесных пеллет (спрессованные гранулы из отходов производства) в Германии в январе 2022 года увеличилась на 54 процента по сравнению с январем 2021 года и на 21 процент — по сравнению с прошлым месяцем, до 366,6 евро за тонну, пишет «Коммерсантъ».

Пеллеты дорожают с такой скоростью впервые в истории, хотя и в прошлом году цены на них росли рекордными темпами. Продукт традиционно связан с европейским рынком — на него приходится более половины глобальных объемов. Основными покупателями являются Великобритания, Германия, Италия и Франция.

Немецкий институт пеллет (DEPI) указывает, что причиной такой динамики стали несколько факторов, причем один из главных — беспрецедентное подорожание природного газа. Энергетические компании начали активно заменять традиционное топливо на пеллеты, что привело к резкому росту спроса. Повлияла на цены также нехватка сырья, то есть древесной щепы, а также повышение стоимости фрахта, усложняющего поставку товара из США.

В организации отмечают, что, несмотря на подорожание, пеллеты остаются на 26 процентов выгоднее, чем природный газ, и на 17 процентов дешевле топочного мазута. К такому виду топлива все активнее обращаются и в других регионах.

Котировки TTF1! от TradingView

Так, в Южной Корее средняя цена в декабре выросла на 46,2 процента в годовом выражении, до 157,5 доллара за тонну, в Швейцарии в декабре рост составил 20 процентов в годовом выражении, цена поднялась до 471,5 доллара за тонну.

Ранее Еврокомиссия представила прогноз, согласно которому стоимость газа в Европе вряд ли быстро опустится к уровням предыдущих лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Коммунисты сочли предложение похоронить Ленина отвлекающим маневром
Губернатор Петербурга оправдался за неубранные улицы словами «я не трус»
Мавзолею предложили новое применение при выносе тела Ленина
Несколько человек в Москве упали с большой высоты и выжили благодаря сугробам
Трижды судимый россиянин угрожал сжечь своего руководителя
Дагестанец на «Жигулях» устроил GTA-заезд, сбил инспектора и попал на видео
Опубликовано меню с ценами в столовой Госдумы
Поединок с участием Волкова возглавит турнир UFC
Власти Крыма прокомментировали сообщения о минировании школ и филиала МГУ
Бывшая солистка «ВИА Гры» рассказала о своем самом постыдном платье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter