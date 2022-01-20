Еврокомиссия спрогнозировала стабильно высокие цены на газ

Стоимость газа в Европе вряд ли быстро опустится к уровням предыдущих лет, пишет РИА Новости со ссылкой на отчет и прогнозы Еврокомиссии по рынку «голубого топлива».

Эксперты отметили, что в третьем квартале 2021 года цены на газ продолжали расти. «Спотовые контракты выросли с 37 евро за мегаватт-час (МВтч) до 85 евро, таких максимумов на европейских хабах раньше почти не было», — уточнили они. После стоимость выросла до рекордного уровня — более 100 евро за МВтч. В Еврокомиссии добавили, что возросли также форвардные контракты.

Пока в регионе будут стабильно высокие цены, уверены аналитики. Еврокомиссия призвала не ждать их падения в ближайшее время.

Ранее вице-премьер России Александр Новак назвал холодную зиму одной из основных причин роста цен на газ в Европе. Он указал, что Еврокомиссия «целенаправленно» отказывается от долгосрочных контрактов в пользу спотовых. В результате летом европейские страны столкнулись с ситуацией, когда им не удалось заполнить хранилища, а зимой из-за низких температур на три недели сократилось время для закачки в подземные хранилища.