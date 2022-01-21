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Бывший самый сексуальный мужчина планеты избавится от пентхаусов в Нью-Йорке

Mansion Global: певец Джон Ледженд продаст два пентхауса в Нью-Йорке за $18 миллионов

Фото: Phillip Faraone / Getty Image

Американский певец Джон Ледженд, который в 2019 году был признан самым сексуальным мужчиной на планете, вместе с супругой Крисси Тайген решил продать два пентхауса в Нью-Йорке. Пара хочет получить с продажи 18 миллионов долларов (около 1,38 миллиарда рублей), сообщает Mansion Global.

Пентхаусы располагаются в здании Brewster Carriage House, которая считается достопримечательностью XIX века. Ледженд и Тайген купили первую квартиру за 9,02 миллиона долларов в 2018 году, а вторую — за 7,7 миллиона долларов в 2020-м.

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В апартаментах площадью 576 квадратных метра есть шесть спален, а также три газовых камина, холодильник для вина и полы с подогревом в ванных комнатах. На крыше располагается приватная терраса площадью 306 квадратных метра с оросительной системой и грилем.

Бывший самый сексуальный мужчина и его супруга планировали соединить пентхаусы в одну двухэтажную квартиру, но так и не смогли осуществить задуманное из-за плотных графиков. «Мы поняли, что из-за работы будем чаще жить в Лос-Анджелесе. Поэтому решили направить ресурсы на наш дом там», — пояснил Ледженд.

В июле 2021 года Джон Ледженд продал другую недвижимость — особняк в Беверли-Хиллс. Музыкант и его жена выставили на продажу дом за 23,9 миллиона долларов и нашли покупателя, однако сделка сорвалась. Позже пара все-таки продала недвижимость.

Нина Ташевская
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