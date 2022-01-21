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Российский школьник случайно выстрелил в голову однокласснику

В Новосибирской области подросток выстрелил из пневматики в 11-летнего школьника

Фото: Globallookpress.com

В школе под Новосибирском мальчик случайно выстрелил в голову 11-летнего одноклассника из пневматического пистолета. Об этом сообщает «Новосибирск онлайн».

По данным издания, инцидент произошел 19 января на уроке физкультуры.

«Девочки остались в спортивном зале, а мальчиков повели на улицу. Там учатся близнецы, один из них принес с собой оружие в школу. Они играли, и он выстрелил. Попал в их одноклассника», — приводят слова матери одной из учениц школы «Известия».

В результате пострадавшего доставили в больницу, у мальчика диагностировали ушибленную травму лобной части головы. Его родители написали заявление в полицию. У стрелявшего изъяли пневматический пистолет и направили его на экспертизу. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

25 октября сообщалось, что 15-летний школьник случайно прострелил щеку однокласснику в Москве.

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Елизавета Новикова
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