Десятки террористов ИГ сбежали из тюрьмы в Сирии

Не менее 20 заключенных из числа бывших боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) сбежали из тюрьмы Эс-Санавия, расположенной на южной окраине города Хасеке в Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Террористы из курдских формирований, которые контролируют город, блокировали квартал Гувейран, где находится тюрьма. В небе патрулируют вертолеты ВВС США, ведущие поиск сбежавших.

Как пишет ТАСС со ссылкой на SANA, десятки террористов, бежавших из тюрьмы, вооружены. Между ними и охранниками произошла перестрелка, были слышны также взрывы гранат.

На данный момент нет информации о том, смогли ли заключенные выбраться из города.

В декабре спецпредставитель президента России по Сирии, глава российской делегации Александр Лаврентьев заявил, что террористические группировки активизировались по всей территории Сирии, их действия вызывают беспокойство Москвы. По его словам, особую озабоченность российской стороны вызывает активизация «Исламского государства» и его провокационные действия в отношении представителей сирийских силовых структур Сирии.