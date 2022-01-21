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Ребенок из богатой семьи вырос в бедности из-за ошибки в роддоме

Неблагодарный сын вырос в чужой семье из-за ошибки врачей и бросил воспитавшую его женщину

Кадр: 60 minutes / Nine now

В роддоме в Йоханнесбурге, ЮАР, врачи перепутали детей, а родители, узнав о путанице, решили оставить все как есть. Daily Mirror публикует историю о рожденном в богатой семье неблагодарном ребенке, который вырос в чужой семье и бедности из-за ошибки медсестер.

В феврале 1989 года в больнице родились два мальчика: Робин и Гэвин. Медсестры случайно отдали детей не тем матерям, а женщины не смогли сразу распознать подмену. В результате Робин воспитывался матерью-одиночкой Сэнди Докинс, которая с трудом сводила концы с концами на окраине Йоханнесбурга, а Гэвин рос с более состоятельной Мегс Клинтон Паркер в Питермарицбурге.

О том, что детей перепутали, стало известно несколько лет спустя. Однажды Паркер сделала тест ДНК, чтобы установить отцовство. В ходе исследования неожиданно выяснилось, что Гэвин — не ее сын. Тогда женщина обратилась в роддом, чтобы узнать, где ее ребенок и кто биологическая мать Гэвина. Докинс и Паркер встретились, но решили ничего не менять: обе женщины привыкли к сыновьям и не хотели с ними разлучаться. «Нельзя бросить ребенка, с которым вы были так близки в течение двух лет», — рассудили они.

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Несмотря на то, что мальчики росли не вместе и в совершенно разных условиях, они называли друг друга братьями. Однако их отношения испортились в подростковом возрасте: Робин начал завидовать Гэвину, который жил в достатке и комфорте. Гэвин не сочувствовал брату и наслаждался счастливой и безбедной жизнью.

Спустя годы Паркер поняла, что скучает по Робину и пригласила его пожить с ней и Гэвином. В итоге юноша перебрался к родной матери, а Докинс осталась одна. «Она разрушила жизни людей, по-другому я сказать не могу...по крайней мере, мою жизнь она разрушила точно», — заключила убитая горем мать.

Ранее сообщалось, что на Сицилии, Италия, перепутанные при рождении 23-летние Катерина Аланья и Мелисса Фодера выросли в одной семье и воспитывались двумя матерями. Девушки родились с разницей в 15 минут в одном и том же роддоме 31 декабря 1998 года, но медсестры, встречавшие Новый год, случайно поменяли новорожденных местами и отдали не тем матерям.

Евгения Черкасова
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