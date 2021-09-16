Перепутанные в роддоме девушки выросли в одной семье с двумя матерями

Daily Mail: медсестры перепутали новорожденных девочек и отдали их не тем матерям в Италии

На Сицилии, Италия, перепутанные при рождении 23-летние Катерина Аланья и Мелисса Фодера выросли в одной семье и воспитывались двумя матерями. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушки родились с разницей в 15 минут в одном и том же роддоме 31 декабря 1998 года, но медсестры, встречавшие Новый год, случайно поменяли новорожденных местами и отдали не тем матерям. Подмену обнаружили, когда девочкам исполнилось по три года. Маринелла Аланья, биологическая мать Катерины, забирала свою, как она думала, дочь Мелиссу из детского сада и увидела Катерину. Женщину поразило, насколько девочки были похожи между собой.

«Я знала мать Катерины, Жизеллу Фодеру, еще со времен, когда мы родили детей в одной больнице. Увидев Катерину, я заподозрила неладное и предложила Жизелле сделать ДНК-тест», — рассказала Маринелла. Результаты показали, что девочек перепутали, и Катерина — дочь Маринеллы, а Мелисса — дочь Жизеллы.

Сначала женщины не хотели меняться детьми, потому что за три года успели привыкнуть к девочкам. Однако позже они все-таки решились восстановить естественный порядок вещей, но постепенно. Итальянки стали проводить много времени вместе и вскоре начали жить вчетвером в одном доме.

Когда Катерине и Мелиссе исполнилось по восемь лет, им рассказали про возникшую после их рождения путаницу. «Я не помню себя до трех лет, но я всегда буду считать Маринеллу второй мамой», — сказала Мелисса. Жизелла добавила, что со временем они с Мелиссой стали настоящими матерью и дочерью.

Ранее сообщалось, что в Испании девушка потребовала три миллиона евро из-за ошибки в роддоме. Она сделала тест ДНК и выяснила, что ее перепутали с другим ребенком.