Бывший президент Польши заразился коронавирусом

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса заразился коронавирусом. Об этом политик рассказал на своей странице в Facebook.

«Я инфицирован. Болит голова. Не могу согреться», — рассказал 78-летний Валенса. Он подчеркнул, что три раза вакцинировался от коронавирусной инфекции. Бывший глава государства отметил, что не чувствует собственного тела и ничего не может с этим сделать.

Ранее стало известно, что за последние 24 часа в мире зарегистрировали 3 777 104 заразившихся COVID-19, что является рекордным суточным показателем с начала пандемии. По состоянию на 18:42 (по московскому времени) 20 января, в мире за сутки выявили 336 790 193 инфицированных.