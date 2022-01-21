Порошенко отказался быть другом Зеленского

Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался быть другом нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире передачи «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина 24», опубликованной на YouTube.

«Я точно не буду другом Зеленского, я четко знаю, что он делает. Зеленский точно не будем моим другом, и это я знаю», — заявил Порошенко. Несмотря на это он призвал «объединиться перед реальной угрозой», так как недооценка угрозы, по его мнению, это тоже преступление. «Украина может дать отпор тогда, когда она сильная, а сильная она тогда , когда она объединенная. И тут не нужно слов, нужны действия», — добавил экс-президент.

Кроме того, Порошенко раскритиковал видеообращение Зеленского к народу, в котором тот призвал не поддаваться панике из-за сообщений о возможном вторжении России. По его словам, президент обратился к украинцам, как к зрителям сериалов «Папик» или «Сваты», которые были сняты студией, принадлежавшей Зеленскому. «Я требую — уважайте народ Украины. С ним не нужно разговаривать, как с какими-то неразвитыми людьми, которым нужно говорить неправду» — заключил политик.