Кремль допустил перенос даты проведения послания Путина Федеральному собранию

Из-за распространения омикрон-штамма послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может быть отложено на пару недель, допустил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующий вопрос, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Кремль будет принимать во внимание темпы распространения COVID-19. «Если волна будет на пике, то имеет смысл подождать», — заявил Песков.

Кроме того, комбинированный режим работы продолжает оставаться предпочтительным для Путина, все необходимые меры эпидемиологической безопасности продолжают соблюдаться, заверил официальный представитель Кремля.

Песков пояснил, что глава государства сейчас, как и все, предпочитает минимизировать большие публичные мероприятия.

В декабре 2021 года представитель Кремля сообщал, что число присутствующих на послании президента России Федеральному собранию будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

В прошлом послании Федеральному собранию в апреле 2021 года глава государства обратил особое внимание на социально-экономические проблемы, а также пообещал дать жесткий и асимметричный ответ на любые провокации против России.