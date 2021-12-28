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В Кремле раскрыли детали подготовки к посланию Путина Федеральному собранию

Дмитрий Песков: число присутствующих на послании Путина будет зависеть от эпидобстановки

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Число присутствующих на послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Детали подготовки к мероприятию во вторник, 28 декабря, раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что послание Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года.

В прошлом послании Федеральному собранию в апреле 2021 года глава государства обратил особое внимание на социально-экономические проблемы, а также пообещал дать жесткий и асимметричный ответ на любые провокации против России.

По итогам мероприятия президент России поручил реализовать предложенные «Единой Россией» социальные инициативы. В частности, увеличение выплат беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, которые встали на учет в ранние сроки беременности, а также возврат половины стоимости путевок в детские лагеря.

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Евгения Куликова
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