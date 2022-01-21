Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии прокомментировали позицию правительства по «Северному потоку-2»

Вице-канцлер ФРГ Хабек: правительство Германии едино по вопросу «Северного потока-2»

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Вице-канцлер, министр экономики и климата ФРГ Роберт Хабек ответил на вопрос о том, сходятся ли во мнении члены правительства Германии насчет газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Хабека, он, канцлер Олаф Шольц и министр финансов Кристиан Линднер придерживаются единой позиции. «Мы одно правительство, а правительства всегда принципиально едины», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможности введения санкций против «Северного потока-2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Отмечается, что трое политиков представляют различные партии правящей коалиции и в последнее время неоднократно по-разному комментировали проблему запуска газопровода.

Ранее Хабек заявил, что в Германии отказываются платить компенсацию в случае неодобрения ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». По словам министра, Берлин не должен возмещать убытки, если регулятор решит, что трубопровод не соответствует нормам Евросоюза и ФРГ.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В НАТО ответили на требование Москвы вывести войска из Болгарии и Румынии
Захарова обвинила США в двойных стандартах
Фанаты ЦСКА решили бойкотировать матчи из-за введения Fan ID
В Великобритании сообщили о новой разновидности омикрон-штамма коронавируса
Кадыров назвал согласованным задержание жены бывшего чеченского судьи
В НАТО заявили о намерении остаться на востоке
В Германии прокомментировали позицию правительства по «Северному потоку-2»
Кадыров пригрозил семье бывшего чеченского судьи местом в тюрьме или под землей
В Москве с подземной парковки на сутки угнали Maserati
США подтвердили планы поставить на Украину Ми-17 российского производства
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter