В Германии прокомментировали позицию правительства по «Северному потоку-2»

Вице-канцлер, министр экономики и климата ФРГ Роберт Хабек ответил на вопрос о том, сходятся ли во мнении члены правительства Германии насчет газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Хабека, он, канцлер Олаф Шольц и министр финансов Кристиан Линднер придерживаются единой позиции. «Мы одно правительство, а правительства всегда принципиально едины», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможности введения санкций против «Северного потока-2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Отмечается, что трое политиков представляют различные партии правящей коалиции и в последнее время неоднократно по-разному комментировали проблему запуска газопровода.

Ранее Хабек заявил, что в Германии отказываются платить компенсацию в случае неодобрения ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». По словам министра, Берлин не должен возмещать убытки, если регулятор решит, что трубопровод не соответствует нормам Евросоюза и ФРГ.