В ФРГ отказались платить компенсацию в случае неодобрения «Северного потока-2»

В Германии отказались платить компенсацию в случае неодобрения ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2». Об этом в интервью Spiegel заявил глава Министерства экономики ФРГ вице-канцлер Роберт Хабек.

По словам министра, Берлин не должен возмещать убытки, если регулятор решит, что трубопровод не соответствует праву Евросоюза и ФРГ. «В настоящее время Федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации. Если она будет возобновлена, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не полагается», — рассказал он.

Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила о необходимости срочной сертификации российского газопровода «Северный поток-2». По ее словам, поставки российского газа помогут Германии перейти к использованию возобновляемых источников энергии.