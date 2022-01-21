В Германии призвали срочно запустить «Северный поток-2»

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила о необходимости срочной сертификации российского газопровода «Северный поток-2». С таким предложением она выступила на приеме Восточного комитета экономики ФРГ, сообщает Zeit.

Срочный запуск

Глава немецкого региона поддержала скорейший запуск «Северного потока-2» и призвала Берлин сосредоточиться на «критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией».

Я твердо убеждена, что ФРГ срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море Мануэла Швезиг Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания

Глава МИД Германии Анналена Бербок также выразила подобное мнение. Во время диалога с российским коллегой Сергеем Лавровым она признала заинтересованность в российском топливе, хотя ранее дипломат стремилась превратить проект в «руину на дне Балтийского моря».

Переход на зеленую энергию

Швезиг добавила, что поставки российского газа помогут Германии перейти к использованию возобновляемых источников энергии. Руководитель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес назвал премьер-министра региона «скалой под ударами волн». По его мнению, именно так Швезиг отстаивала свое мнение во время дебатов с коллегами.

Газ нужен как источник энергии как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики Мануэла Швезиг Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания

При этом кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявлял, что отсутствие у России крупных контрактов по газу с Евросоюзом благотворно влияет на зеленую энергетику. По его мнению, поддержка только этой сферы приводит к проблемам развития экономики в широком масштабе. Другие российские экономисты также раскритиковали подход Запада к зеленой энергетике.

Санкции против газопровода

Запуску проекта могут помешать ограничения, о которых предупреждает Запад. 20 января республиканец из палаты представителей конгресса США Джим Бэнкс представил новый проект рестрикций против России. В санкционный список вошел президент страны Владимир Путин, ряд высокопоставленных чиновников, журналистов, бизнесменов и проект «Северный поток-2».

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен считает трубопровод рычагом давления на Германию и США. Он объясняет свою позицию отсутствием газа в трубах. Пока проект не запущен, он является инструментом влияния, подчеркнул Блинкен.

Ситуация на Украине

Запуск газопровода также зависит от обстановки, сложившейся на Украине. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о несовместимости запуска «Северного потока-2» с агрессивными действиями России на Украине. По ее мнению, заморозка проекта является хорошим развитием событий.

Президент США Джо Байден также предупреждал о последствиях эскалации конфликта на Украине. По его словам, в случае вторжения в республику Россия «заплатит высокую цену». Президент Украины Владимир Зеленский лично призвал американских сенаторов немедленно ввести санкции против трубопровода, чтобы предотвратить «агрессию со стороны России».

Сертификация проекта

10 сентября 2021 года глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о завершении строительства «Северного потока-2». К середине октября проект был готов к запуску, но срок начала его эксплуатации определит «независимый регулятор» — Федеральное сетевое агентство. Процедура сертификации «Северного потока-2» потребует нескольких месяцев. Украина заявила о желании принять участие в этом процессе.