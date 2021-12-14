Экономист объяснил отказ Евросоюза от долгосрочных контрактов на газ

Отсутствие в ЕС долгосрочных контрактов на газ с Россией играет на руку производителям зеленой энергии, поскольку не допускает стабилизации цен, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что, очевидно, газовый кризис этого года ничему не научил Евросоюз.

Одной из задач стратегии декарбонизации и «зеленого перехода» Евросоюза станет отказ от долгосрочных газовых контрактов с Россией. При этом Еврокомиссия намерена установить четкие сроки, после которых все длинные договоренности окажутся под запретом. В законопроекте, который должны опубликовать 15 декабря, а обсудить на следующий день на саммите руководства ЕС в Брюсселе, речь идет о 2049 годе, пишет Bloomberg.

Неусвоенный урок и зеленое лобби

Беляев напомнил, что именно долгосрочные контракты обеспечивают стабильные поставки по стабильным ценам, именно они не допускают резких скачков, подобных тому, что произошли в этом году и спровоцировали газовый кризис в Европе.

«Очевидно, произошедшее Европу так ничему и не научило. Дело в том, что стабильные цены обеспечивают предприятиям, пользующимся газовыми ресурсами, — а это практически все — устойчивое понимание долгосрочной перспективы и того, как будет развиваться бизнес. Именно бизнесу в первую очередь необходимы долгосрочные контракты, поскольку это дает возможность прогнозов. Почему в ЕС этого не понимают, сказать трудно. Видимо, в данном случае они больше опираются на интересы производителей альтернативной энергии», — предположил аналитик.

Он уверен: подобный однобокий подход, поддержка исключительно зеленой энергетики создает большие проблемы формированию экономики в широком масштабе. Хотя бы потому, что, как показала практика, эта отрасль является еще не совсем развитой и надежной.

«Видимо, Европа предполагает, что в дальнейшем энергетические ресурсы, такие, как газ, будут востребованы куда больше, что приведет к соответствующему повышению рыночных цен, которое окажется еще и неизбежным ввиду того, что отсутствие долгосрочных контрактов не допускает стабильности в ценообразовании. И вот это уже сыграет в пользу производителей альтернативной электроэнергии. Также в ЕС, как мы помним, перспективы добычи природных ресурсов ограничены и будут снижаться, соответственно, зеленая энергетика станет только расти, расширяя свою долю на рынке», — заключил экономист.

Утверждение законопроекта фактически станет отказом принять предлагаемые Россией условия. Его обсуждение будет происходить на фоне нового роста цен на газ. В начале торгов 14 декабря стоимость топлива на европейских хабах поднималась выше 1450 долларов за тысячу кубометров.