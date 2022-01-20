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Блинкен назвал «Северный поток-2» рычагом давления на Германию и США

Блинкен назвал «Северный поток-2» рычагом давления на Запад из-за отсутствия газа в трубах
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Alex Brandon / AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал трубопровод «Северный поток-2» рычагом давления на Германию и США из-за отсутствия газа в трубах. Пока проект не начал работу, он служит для влияния на западные страны, заявил дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии. Цитату приводит РИА Новости.

Он напомнил, что Вашингтон и ранее был противником строительства трубопровода.

С точки зрения строительства «Северный поток-2» полностью готов к эксплуатации. Обе нитки заполнены техническим газом. Однако оператор проекта Nord Stream 2 AG пока не сообщал о том, что передал BNetzA документы о дочернем предприятии, которое он создает для управления газопроводом на территории Германии.

Кроме того, ранее в январе 25 сенаторов-демократов предложили запретить операции с первичным и вторичным госдолгом России, ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2» в случае эскалации конфликта на Украине.

Виктория Кондратьева
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