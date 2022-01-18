В Великобритании «Северный поток-2» назвали несовместимым с действиями России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала «Северный поток-2» несовместимым с «агрессивными» действиями России. Так она прокомментировала возможную заморозку газопровода Германией в случае ухудшения ситуации вокруг Украины в своем Twitter.

«"Северный поток-2" несовместим с агрессивными действиями России», — заявила Трасс, назвав заморозку газопровода «хорошим развитием». По мнению главы британского МИД, Европе необходимо снизить зависимость от российского газа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок призвал европейские страны и, в частности, Германию не политизировать вопросы, возникающие вокруг сертификации проекта «Северный поток-2». По мнению российского министра, ЕС вообще и Германия в частности нуждаются в газопроводе, поскольку он гарантирует их энергетическую безопасности.