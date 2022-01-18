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Лавров призвал ЕС не политизировать вопросы вокруг «Северного потока-2»

Лавров: призываем не политизировать вопрос сертификации проекта «Северный поток-2»

Фото: пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок призвал европейские страны и, в частности, Германию не политизировать вопросы, возникающие вокруг сертификации проекта «Северный поток-2». Ссылку на трансляцию пресс-конференции опубликовало российское внешнеполитическое ведомство.

По мнению российского министра, ЕС вообще и Германия в частности нуждаются в газопроводе, поскольку он гарантирует их энергетическую безопасности.

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Виктория Кондратьева
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