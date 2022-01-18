Лавров призвал ЕС не политизировать вопросы вокруг «Северного потока-2»

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок призвал европейские страны и, в частности, Германию не политизировать вопросы, возникающие вокруг сертификации проекта «Северный поток-2». Ссылку на трансляцию пресс-конференции опубликовало российское внешнеполитическое ведомство.

По мнению российского министра, ЕС вообще и Германия в частности нуждаются в газопроводе, поскольку он гарантирует их энергетическую безопасности.