Вопрос о запуске российского газопровода «Северный поток-2» стал причиной раскола в правительстве Германии. Об этом в статье для Financial Times заявил обозреватель Гай Чазан.

По его словам, газопровод уже вбил клин между ФРГ и США, а теперь на фоне украинской проблематики стал поводом для споров уже внутри Германии. Так, противники «Северного потока-2» в руководстве страны убеждены, что газопровод увеличит зависимость Европы от энергоносителей России. Проект поддержали в значительной степени левоцентристские политические силы, против высказались «зеленые».

При этом выступающие за дружеские отношения с РФ социал-демократы отмечают важность российского проекта для немецкой промышленности. Канцлер ФРГ Олаф Шольц от партии СДПГ отказался от публичного одобрения санкции против «Северного потока-2».

Как заявила глава МИД Германии от «зеленых» Анналены Бербок, магистраль нельзя запускать в случае эскалации конфликта с Украиной, а глава Минобороны Кристина Ламбрехт призвала не связывать эти два вопроса друг с другом.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Бистрон заявил, что Бербок должна предпринять усилия по деэскслации ситуации в Европе во время своего визита в Москву, а не портить отношения с Россией, выдвигая односторонние обвинения. Политик подчеркнул, что Бербок должна представлять интересы Германии и ее народа.