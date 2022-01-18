Глава МИД ФРГ Анналена Бербок должна предпринять усилия по деэскслации ситуации в Европе во время своего визита в Москву, а не портить отношения с Россией, выдвигая односторонние обвинения. Такое мнение «Ленте.ру» выразил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Бистрон.

Политик подчеркнул, что Бербок должна представлять интересы Германии и ее народа. «Четкая приверженность "Северному потоку-2" была бы хорошим началом», — призвал Бистрон. Он подчеркнул, что это позволило бы укрепить отношения двух стран и обеспечить надежное и экономически эффективное энергоснабжение Германии.

По словам депутата, большинство граждан Германии стремятся к сотрудничеству с Россией, однако участие «Зеленых» в правительстве Германии и тот факт, что их сопредседатель заняла пост главы МИД, могут лишь навредить отношениям. Он также назвал партию Бербок «однозначно антироссийской». «Доверять им внешнеполитическое ведомство в этой ситуации не в интересах Германии», — сказал Бистрон.

Встреча Бербок с главой МИД России Сергеем Лавровым запланирована на 18 января. «Во время моих переговоров в Москве мне будет важно обозначить позицию [кабмина ФРГ]. Новое федеральное правительство хочет обстоятельных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных тем, о которых нам надо говорить, длинный», — заявила ранее глава МИД ФРГ.

12 января немецкий министр иностранных дел Бербок заявила о несоответствии российского газопровода СП-2 нормам европейского права в области энергетики. Позже стало известно, что Бербок оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку-2». Министр выступала против реализации проекта, однако ей пришлось согласиться с тем, что «Социал-демократическая партия Германии не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено».